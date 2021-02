Prečo sme dnes najhorší? Čo s meškajúcimi vakcínami a ruským Sputnikom?

Všetci sme si predstavovali, že vakcíny budú dodané riadne, na základe zmluvy, ktorá bola dohodnutá Európskou komisiou. Žiaľ, nie je tomu tak. Na jednej strane je dobré, že Slovensko je súčasťou Európskej únie, ktorá obstarala vak

Oceňujem, že Európska komisia priznala zlyhania, ubezpečila nás, že do konca leta bude zaočkovaná kritická masa – 70% ľudí v celej Únii.

V Európskej únii sa dnes očkuje vakcínami od troch výrobcov: BioNTech a Pfizer, od Moderny a AstraZenecy. V procese sú ďalšie vakcíny od spoločnosti CureVac, Novavax, Sanofi-GSK či od spoločnosti Johnson and Johnson, ktorá je aktuálne v procese schvaľovania Európskou liekovou agentúrou a mohla by byť v poradí štvrtou vakcínou pre obyvateľov Únie.

Vakcína je jediná cesta ako zastaviť šírenie koronavírusu, ktorého dôsledkom sú každodenné úmrtia.

Očkovanie proti COVID-19 (archív Petra Polláka)

O vakcíny je dnes obrovský záujem na celom svete. Ak by sme neboli súčasťou Európskej únie, tak by s veľkou pravdepodobnosťou malo Slovensko nepomerne menšie dodávky vakcín.

Situácia na Slovensku je dnes však kritická, v priemere zomrie každý deň 100 ľudí. V európskom meradle od začiatku pandémie si však Slovensko nepočína najhoršie. Do leta sme boli jednou z najúspešnejších krajín nie len v Európe, ale vo svete.

Je viacero dôvodov, prečo je dnes situácia zlá.

Naše zdravotníctvo v porovnaní s ostatnými zdravotnými systémami je po dvanástich rokoch drancovania oligarchami, mafiánmi, ľuďmi od Fica či Pellegriniho v stave, kedy zápasíme s nedostatkom zdravotného personálu, technického vybavenia či moderných nemocníc.

Ďalším dôvodom, prečo u nás v súčasnosti zomiera najviac ľudí, je neustále spochybňovanie osvedčených opatrení, ktoré sú nevyhnutné na ochranu ľudských životov, aj keď majú negatívny vplyv na ekonomiku.

Slovensko je jediná krajina v Európe, kde vláda nedrží pokope. Kde sa v koalícii niektorí z partnerov správajú ako bežná populistická opozícia. Sme jedinou krajinou v Európe, kde ľudia z opozície vyzývajú občanov, aby si dali rúška dolu. Smerácky Pellegrini kvôli popularite dokáže meniť svoj názor každý deň. Raz hovorí, že každý človek si má rúško zaobstarať sám, že obchody, reštaurácie, všetko treba zatvoriť, pri desiatkach nakazených vyhlásil núdzový stav. O pár dní, v čase keď zomierajú tisíce ľudí vyhlási: „Všetko musíme otvoriť a núdzový stav nepotrebujeme.“ Mení svoj názor ako svoj politický kabát.

Vôbec sa nečudujem, že ľudia na Slovensku sú dnes nahnevaní. Absurdné naháňanie vlastných politických percent spôsobilo, že mnohí opatreniam neveria, prestali dodržiavať pravidlá. Bohužiaľ sa niektorí kvôli populistickým vyjadreniam nakazili a niektorí aj zomreli.

V čase, keď na Slovensku zomiera približne 100 ľudí denne, zodpovední politici musia hľadať riešenie ako zabezpečiť čo najväčšiu dodávku vakcín. Máme len 2 možnosti. Prvou je poprosiť našich európskych partnerov, najmä tých, ktorí nestíhajú očkovať, aby v tomto nepriaznivom období Slovensku vakcíny dočasne požičali.

Sám som v tejto v tejto veci s ďalšími slovenskými europoslancami oslovil Európsku komisiu.

V Európskom parlamente (Európsky parlament)

Oceňujem aj kroky premiéra Slovenskej republiky, jeho rokovania o dodávke vakcín s partnermi z Európskej komisie a členských štátov.

Druhou cestou sú dodávky vakcín, ktoré nie sú registrované Európskou liekovou agentúrou, napríklad diskutovanej ruskej vakcíny Sputnik V.

Nie som odborník v posudzovaní účinnosti očkovacích látok, tak ako mnohí aj ja som si prečítal štúdie a recenzie o ruskom Sputniku. Boli pozitívne.

Diskusia o dodávkach vakcíny Sputnik V na Slovensko prichádza v čase, kedy zaregistrovaní dodávatelia neplnia dohodnuté podmienky, v čase, keď Európska komisia hovorí, že potrebný počet ľudí dokážeme zaočkovať až koncom leta. V čase, keď denne zomiera 100 ľudí, čo znamená 3 tisíc ľudí mesačne.

Áno, bolo by najjednoduchšie, keby ruský výrobca vakcín požiada o registráciu Európsku liekovú agentúru a Sputnik sa zaradí medzi vakcíny, ktorými sa zaočkujú ľudia v celej Európskej únii. Priznajme si však, že ide aj o politiku. Nachádzame sa v dobe, kedy Európska únia je jedným z hlavných kritikov Ruska. Vakcín je nedostatok a Rusi Sputnik majú komu predať, napríklad bohatým arabským štátom.

Zdôrazňujem, že pomalé očkovanie nás každý deň stojí 100 ľudských životov. Ak by sa ktokoľvek z nás ocitol v situácii, že život nášho rodinného príslušníka môže zachrániť neregistrovaný liek hoci aj z Ugandy, som presvedčený, že mnohí z nás by urobili maximum preto, aby sa k tomuto neregistrovanému lieku dostali, pokúsili sa zachrániť život svojej rodiny, blízkeho.

Aj ja som zastáncom toho, aby sme mali čo najviac vakcín zaregistrovaných Európskou liekovou agentúrou, žiaľ, kritická situácia si vyžaduje často neštandardné riešenia.

Ak sú na Slovensku ľudia, ktorí by sa kvôli záchrane života chceli zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V z vlastnej vôle, mali by sme im to umožniť. Dajme politiku nabok. Urobme spoločne maximum. Zaočkovať sa v auguste môže byť pre mnohé rodiny, ktorým zomrú príbuzní, už, žiaľ, neskoro.

Slovensko ukázalo, že v očkovaní sme rýchli, chýbajú nám však dodané vakcíny.

Po 12-stich rokoch chaosu v našej zahranično-politickej orientácii je naše smerovanie jasné a čitateľné. Je proeurópske. Napriek snahe Európskej komisie o jednotný postup, konajú členské štáty samostatne. Napríklad Nemecko bez akejkoľvek konzultácie so svojimi partnermi či komisiou uzatvorilo hranice, čo sa, samozrejme, európskym inštitúciám a partnerom nepáči.

Úvaha o dobrovoľnom zaočkovaní sa ľudí na Slovensku ruskou vakcínou nie je možno najlepším riešením, avšak akékoľvek riešenie v záujme záchrany ľudských životov je lepšie ako žiadne.